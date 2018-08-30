У Wizz Аіг допустили зниження цін у зв'язку з виходом на український ринок Ryanair

Мінімальна ціна на квитки Wizz Аіг за новими анонсованими напрямами може також стати менше.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air допускає зміни цінової політики в бік здешевлення квитків на українських напрямках у зв'язку з виходом на ринок нового конкурента – ірландського перевізника Ryanair.

Про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Для нас головним є, щоб кожен літак з/в Україну був на максимум заповнений пасажирами, тому що кожне вільне місце – це втрачені можливості. Звичайно, на ціноутворення впливає як економічне ціноутворення, так і внутрішні можливості, і, звичайно, які ціни встановлюють конкуренти», - зазначив Джонс.

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За його словами, мінімальна ціна квитків на анонсованих з березня 2019 року напрямках (759 грн) може також стати меншою.

«Ця ціна на відкриття маршруту, головна мета якого стимулювати інтерес і продажі. Але наш бізнес побудований на принципі низьких цін, які можуть змінюватися щодня», - зазначив Джонс.

Як повідомляв УНІАН, угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відкриває п'ять нових маршрутів з України. Зокрема, у березні 2019 року з київського аеропорту «Жуляни» Wizz Air відкриває нові рейси в Бремен (Німеччина), Ригу (Латвія), Біллун (Данія), а також з аеропорту «Львів» – у Копенгаген (Данія) і з грудня 2018 року – до Франкфурту (Німеччина). Ціни на квитки за новими напрямами стартують від 759 грн.

Раніше повідомлялося, що італійська лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро. Рейси будуть виконуватися з Києва до Барселони 4 рази в тиждень, Братиславу (3), Варшави (4), Вільнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краків (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а також зі Львова до Варшави (3), Дюссельдорфа (3), Кракова (3), Меммінгена (2) і Лондона (аеропорт Лутон) 3 рейси на тиждень.