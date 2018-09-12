Рай для ненависників автомобілів: топ-5 міст, де пересуваються пішки, велосипедами, гондолами та конями (відео)

У світі залишилося не так багато місць, де немає машин. Проте є такі точки на мапі, які стануть раєм для тих, хто терпіти не може шум двигуна.

Острів Ідра, Греція

На острові немає ні машин, ні мотоциклів, ні моторолерів.

Красиве і тихе місце для ідеального життя, де діє правило: відсутність будь-яких транспортних засобів. Завдяки цьому рішенню вдалося зберегти чистоту повітря і природну красу островаю.

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Пересуватися по території можна пішки або на коні.

Гітхорн, Нідерланди

Головною особливістю Гітхорна є повна відсутність доріг і автомобілів. Жителі селища та туристи для пересування використовують човни або безшумні електроходи. Вздовж каналів розвішені «дорожні» знаки, такі ж, як і в звичайному місті, є світлофори і діє правосторонній рух.

Венеція, Італія

Венеція є прикладом того, як сучасне місто може функціонувати без машин. У місті знаходиться 150 каналів і 117 невеликих островів, з'єднаних мостами. Місцеві жителі користуються водним таксі, а для туристів тут курсують популярні в усьому світі гондоли.

Фес-ель-Балі, Марокко

Середньовічне місто є найбільшим міським районом без автомобілів в світі. Це місце всесвітньої спадщини славиться своєю незвичайною архітектурою з вузькими вулицями.

Пішохідні прогулянки і велосипеди – єдина можливість для подорожі по місту.

Острів Сарк, Франція

Сарк - невеликий острів без автомобілів, а водне сполучення - єдиний спосіб дістатися до острова. Для пересування тут використовують гужові вози та велосипеди.

Цей шматочок землі - один з найбільш екологічно чистих на планеті.