Рай для ненависників автомобілів: топ-5 міст, де пересуваються пішки, велосипедами, гондолами та конями (відео)
Острів Ідра, Греція
На острові немає ні машин, ні мотоциклів, ні моторолерів.
Красиве і тихе місце для ідеального життя, де діє правило: відсутність будь-яких транспортних засобів. Завдяки цьому рішенню вдалося зберегти чистоту повітря і природну красу островаю.
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Пересуватися по території можна пішки або на коні.
Гітхорн, Нідерланди
Головною особливістю Гітхорна є повна відсутність доріг і автомобілів. Жителі селища та туристи для пересування використовують човни або безшумні електроходи. Вздовж каналів розвішені «дорожні» знаки, такі ж, як і в звичайному місті, є світлофори і діє правосторонній рух.
Венеція, Італія
Венеція є прикладом того, як сучасне місто може функціонувати без машин. У місті знаходиться 150 каналів і 117 невеликих островів, з'єднаних мостами. Місцеві жителі користуються водним таксі, а для туристів тут курсують популярні в усьому світі гондоли.
Фес-ель-Балі, Марокко
Середньовічне місто є найбільшим міським районом без автомобілів в світі. Це місце всесвітньої спадщини славиться своєю незвичайною архітектурою з вузькими вулицями.
Пішохідні прогулянки і велосипеди – єдина можливість для подорожі по місту.
Острів Сарк, Франція
Сарк - невеликий острів без автомобілів, а водне сполучення - єдиний спосіб дістатися до острова. Для пересування тут використовують гужові вози та велосипеди.
Цей шматочок землі - один з найбільш екологічно чистих на планеті.