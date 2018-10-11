Аеропорт "Київ" планує завершити розширення терміналу "А" у травні 2019 року

Розширення терміналу має дозволити приймати і відправляти удвічі більше пасажирів, а також поліпшити комфорт перебування в аеропорту.

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) планує завершити розширення терміналу "А" на 9,5 тис. кв. м у травні 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський.

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«Усі роботи планується завершити до травня 2019 року. Дуже швидко будують, і, я думаю, встигнуть. Розпочали роботи 2 місяці тому», - сказав він.

Костржевський відзначив, що розширення терміналу дозволить приймати і відправляти удвічі більше пасажирів, а також поліпшить комфорт перебування в аеропорту.

«На даний момент термінал "А" може обслужити до тисячі пасажирів на годину. Відповідно, ці пасажири зараз витрачають на проходження формальностей хвилин 50-60. Після розширення терміналу вони зможуть проходити всі формальні процедури удвічі швидше», - сказав він.

Крім цього, Костржевський розповів про наповнення розширеного терміналу.

«На першому поверсі прибудови будуть розташовуватися 18 стійок реєстрації та зона контролю на авіаційну безпеку. Буде обладнано додатково 9 пунктів авіабезпеки. Таким чином, швидкість проходження всіх формальностей буде збільшено удвічі. На другому поверсі буде розташовуватися додатково 18 зон прикордонного контролю, що дозволить пасажирам швидко проходити паспортний контроль. Після цього пасажири проходитимуть в комфортабельну зону очікування, де буде розміщено 3 ресторани, 2 бари та 2 магазини Duty free. Також, там буде нововведення - зона віртуальної реальності з окулярами », - сказав він.

Зазначимо, у 2019 році аеропорт "Київ" планує збільшити пасажиропотік майже на 40%.