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Українці вже бронюють квитки на новорічні свята: куди податися і як заощадити на зимовому відпочинку (відео)

01:58, 16 жовтня 2018
Новини туризму
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Українці вже бронюють квитки на новорічні свята. За прогнозами, внутрішній туризм цього року поступається близькому зарубіжжю та екзотиці.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Популярність набирають Польща та Словаччина. Тиждень у словацькому будиночку коштує понад 40 тис. гривень.

У пріоритеті - країни з прямим авіасполученням. До традиційно популярного Таїланду цього року приєдналася Домінікана. І тим, хто прив'язується до святкових дат, доводиться чимало переплачувати. Ціни тоді підвищують в 1,5-2 рази.

Недалеко втік Єгипет. До вартості туру в новорічну ніч варто додати ще як мінімум 200 доларів. На новорічні свята номер в готелі коштує 1300 доларів, після 12 січня – майже тисячу.

Лихоманка на туристичному ринку починається 27 грудня і триває до 12 січня. Гарячих пропозицій - немає. Проте є альтернатива - самостійне планування.

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Теги: #туризм#відпочинок#відпустка у ЄС#новорічні свята