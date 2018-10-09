Лоукостер Wizz Аіг назвав найпопулярніші маршрути з України цього літа

Найпопулярнішими маршрутами з України цього літа стали напрямки з Києва до Будапешта (Угорщина), Меммінгена, Дортмунда, Франкфурта і Берліна-Шенефельд (Німеччина); Варшави (Польща) і Копенгагена (Данія).

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Аir у літній сезон 2018 року, з 1 червня по 1 вересня, збільшила пасажиропотік з/до України у 2,5 раза - до понад 450 тис. пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила прес-служба Wizz Аir.

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«Протягом літнього періоду з 1 червня по 1 вересня 2018 року Wizz Аir перевезла понад 450 тис. пасажирів на своїх українських лоукост маршрутах, що становить 145% зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найпопулярнішими маршрутами з України цього літа стали напрямки з Києва до Будапешта (Угорщина), Меммінгена, Дортмунда, Франкфурта і Берліна-Шенефельд (Німеччина); Варшави (Польща) і Копенгагена (Данія)», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що зараз Wizz Аir пропонує перельоти за 42 маршрутами до 12 країн з трьох українських аеропортів в Києві, Львові та Харкові, включаючи нещодавно оголошені нові напрямки до Австрії, Польщі, Данії, Латвії, Литви, Словаччини, Великої Британії та Німеччини.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси за більш ніж 600 маршрутами з 25 баз, поєднуючи 143 напрямки у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається з 104 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

На даний момент український ринок обслуговують три літаки A320, які базуються в київському аеропорту «Жуляни».