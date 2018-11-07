Заяву на оформлення біометричного паспорта відтепер можна заповнити онлайн

Нова електронна послуга доступна на сайті міграційної служби та на Урядовому порталі.

У пілотну експлуатацію запущено нову електронну послугу, за допомогою якої можна внести онлайн свої персональні дані для оформлення біометричного документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної міграційної служби України (ДМСУ) Максим Соколюк під час брифінгу з приводу запровадження нового онлайн-сервісу із заповнення заяви на оформлення біометричних паспортів.

Він нагадав, що донедавна громадяни для оформлення біометричних документів могли дистанційно записатися до електронної черги та сплатити відповідні адміністративні збори. Відтепер разом із записом до е-черги та завчасної онлайн-оплати заявники можуть замовити інтерактивну форму, вказавши свої персональні дані.

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Після оброблення цієї інформації, зазначив Соколюк, онлайн-сервіс згенерує форму з QR-кодом, він міститиме персональні дані заявника, а сама форма - ще і вичерпаний перелік документів, які слід мати під рокую під час особистого візиту до підрозділів ДМСУ.

Він додав, що заповнені дані не будуть залишатися на серверах ДМС, вони залишаться у вигляді QR-коду у самого заявника.

"На місці співробітник зчитає QR-код сканером - інформація миттєво потрапить до бази даних, працівникам міграційної служби залишиться тільки звірити її з оригіналом документів", - пояснив голова ДМСУ.

Соколюк наголосив, що створення державних електронних сервісів суттєво зменшить кількість помилок, яких могли б припуститися при оформленні.

За його словами, цей сервіс в режимі тестування буде запущено в Києві, а за кілька тижнів розповсюджуватиметься по всій країні. Також сервіс, як уточнив очільник ДМС, буде доступний в центрах надання адмінпослуг.

"Йдеться про зменшення корупційних ризиків, ефективніше використання робочого часу держслужбовцями, створення простих та зручних сервісів для громадян і, звісно, про підвищення рівня довіри до держави", - додав президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях.

Електронна послуга доступна на сайті міграційної служби та на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, з 11 червня 2016 року українці змогли подорожувати до країн Євросоюзу без оформлення візи лише за наявності дійсного біометричного паспорта.

Запровадження безвізу спричинило чималі черги за біометричними паспортами та затримки з їхньою видачею. Черги за біометрикою в Україні зникли лише влітку 2018 року.

У вересні 2018 року в Україні видали 10-мільйонний біометричний паспорт.