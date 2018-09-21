В Україні анонсували пришестя ще одного європейського лоукоста, що базуватиметься в Херсоні

У Мінінфраструктури стверджують, що мова йде не про Ryanair і не про Eurowings.

В Україну зайде ще один європейський лоукост, який відкриє в нашій країні офіційне представництво і базуватиметься в міжнародному аеропорту «Херсон».

Про це під час Херсонського міжнародного економічного форуму повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає кореспондент УНІАН.

«Зараз ця авіакомпанія проходить процедуру реєстрації в Україні, після чого її чекає сертифікація в Державній авіаційній службі України, вона тут отримає сертифікат юридичної особи», - сказав Лавренюк.

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«Ми хочемо зробити регулярні рейси з Херсона авіакомпанії, в якої є бажання працювати в Україні, й ми говоримо не про Ryanair і не про Eurowings. Ми говоримо про компанію, яка реєструє своє представництво в Україні. Ця європейська авіакомпанія, яка володіє шістьма бортами, хоче зайти на внутрішні перельоти й рейси до країн ЄС у тому числі», - уточнив Лавренюк у коментарі УНІАН.

Він зазначив, що українське законодавство передбачає, що авіакомпанія, що здійснює перельоти всередині країни, повинна мати аеропорт базування в Україні.

«У них буде своє представництво в Україні. Вони вибрали Херсон. В Україну вони ще не літали, перельоти здійснюватимуться за цінами лоукосту», - повідомив заступник міністра.

За його словами, планується, що перевізник запустить польоти з весни 2019 року. «Слоти плануються вже на весну-літо. За напрямками вони планують Польщу, Австрію, Німеччину», - сказав Лавренюк. Назву авіакомпанії заступник міністра інфраструктури не уточнив.

Раніше УНІАН повідомляв, що угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Аir веде переговори з керівництвом аеропорту "Херсон" щодо запуску рейсів.