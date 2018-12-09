Угорщина запустила потяг з Будапешта до Мукачева (фото, відео)

Ціна квитка в касі угорського вокзалу в Будапешті – 20,9 євро.

В неділю, 9 грудня, Угорська залізниця офіційно запустила регулярне сполучення Будапешт-Мукачево.

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Про це повідомляє mukachevo.net.

Як наголошується, перший рейс поїзда стартував о 7:23 за центральноєвропейським часом, а це 8:23 за київським з вокзалу Нюготі в бік Закарпаття. Ціна квитка в касі угорського вокзалу в Будапешті – 20,9 євро.

"Поїзд називається «Латориця». Саме таку назву має одна з найбільших річок Закарпаття, яка протікає через Мукачево. Примітно, що на навігації назва «Мукачево» транслітерується як Mukacheve, тобто на український манер, хоча часто в Угорщині на дорожніх знаках використовується саме угорська назва міста Munkács. Ця назва дублюється лише на табло вокзалу", - пише видання.

Як зазначив керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook, це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут, час у дорозі - близько 6 годин.

“Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорській залізниці. Ми зі свого боку збудували окрему платформу, відремонтували колію, засоби сигналізації та зв’язку”, - написав Кравцов.

Голова «Укрзалізниці» додав, що відомство має великі плани на Мукачево.

"Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень. Наразі ведемо переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги", - зазначив він.