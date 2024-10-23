Очолило топ місто Антигуа в Гватемалі, яке експерти радять відвідати тим, хто хоче підкорити вулкан Фуего.

Практично одночасно з Lonely Planet, який назвав 30 місць, які варто відвідати 2025 року, свій топ must visit на наступний рік склав один із найвідоміших у світі журналів про подорожі National Geographic.

Очолило рейтинг місто Антігуа в Гватемалі, яке експерти радять відвідати тим, хто хоче підкорити вулкан Фуего, що є одним із найактивніших вулканів у світі. Тим часом, похід на сусідній вулкан Акатенанго (третій за висотою в Гватемалі) відкриє туристам неперевершені краєвиди на вражаючі виверження Фуего. І хоча цей похід, що проходить через кавові плантації і хмарний ліс на схилі гори, є не з легких, отримані враження безумовно того варті.

Другу сходинку посів Національний ліс Окала у Флориді (США), де можна побачити ламантинів, чорних ведмедів і рідкісні рослини, а також 600 озер і природних джерел.

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Третє місце дісталося Бангкоку – столиці та найбільшому місту Таїланду, який пропонує гостям п'янке поєднання старого і нового.

Серед європейських напрямків найвище розташувалися гуртожиткові монастирі в Італії (6 місце), острів Гренландія (8 місце) і румунське місто Брашов (11 місце).

25 найкращих місць у світі для подорожей у 2025 році за версією National Geographic

Антигуа, Гватемала Національний ліс Окала, Флорида, США Бангкок, Таїланд Раджа Ампат, Індонезія Гвадалахара, Мексика Гуртожиткові монастирі, Італія Лос-Анджелес, Каліфорнія, США Гренландія Канадзава, Японія Eastern & Oriental Express, Малайзія Брашов, Румунія Серраду, Бразилія Нортленд, Нова Зеландія Сенегал Хайда Гваї, Британська Колумбія Барбадос Долина Суру, Індія Бойсе, Айдахо, США Абу-Дабі, ОАЕ Річка Мюррей, Австралія Квазулу-Натал, Південна Африка Стокгольмський архіпелаг, Швеція Корк, Ірландія Зовнішні Гебриди, Шотландія Туніс

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичні сервіси Expedia, Hotels.com and Vrbo визначили головні туристичні тренди на 2025 рік.

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