Практично одночасно з Lonely Planet, який назвав 30 місць, які варто відвідати 2025 року, свій топ must visit на наступний рік склав один із найвідоміших у світі журналів про подорожі National Geographic.
Очолило рейтинг місто Антігуа в Гватемалі, яке експерти радять відвідати тим, хто хоче підкорити вулкан Фуего, що є одним із найактивніших вулканів у світі. Тим часом, похід на сусідній вулкан Акатенанго (третій за висотою в Гватемалі) відкриє туристам неперевершені краєвиди на вражаючі виверження Фуего. І хоча цей похід, що проходить через кавові плантації і хмарний ліс на схилі гори, є не з легких, отримані враження безумовно того варті.
Другу сходинку посів Національний ліс Окала у Флориді (США), де можна побачити ламантинів, чорних ведмедів і рідкісні рослини, а також 600 озер і природних джерел.
Третє місце дісталося Бангкоку – столиці та найбільшому місту Таїланду, який пропонує гостям п'янке поєднання старого і нового.
Серед європейських напрямків найвище розташувалися гуртожиткові монастирі в Італії (6 місце), острів Гренландія (8 місце) і румунське місто Брашов (11 місце).
25 найкращих місць у світі для подорожей у 2025 році за версією National Geographic
- Антигуа, Гватемала
- Національний ліс Окала, Флорида, США
- Бангкок, Таїланд
- Раджа Ампат, Індонезія
- Гвадалахара, Мексика
- Гуртожиткові монастирі, Італія
- Лос-Анджелес, Каліфорнія, США
- Гренландія
- Канадзава, Японія
- Eastern & Oriental Express, Малайзія
- Брашов, Румунія
- Серраду, Бразилія
- Нортленд, Нова Зеландія
- Сенегал
- Хайда Гваї, Британська Колумбія
- Барбадос
- Долина Суру, Індія
- Бойсе, Айдахо, США
- Абу-Дабі, ОАЕ
- Річка Мюррей, Австралія
- Квазулу-Натал, Південна Африка
- Стокгольмський архіпелаг, Швеція
- Корк, Ірландія
- Зовнішні Гебриди, Шотландія
- Туніс
Як повідомляв УНІАН, раніше туристичні сервіси Expedia, Hotels.com and Vrbo визначили головні туристичні тренди на 2025 рік.
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