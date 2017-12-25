У Альпах 150 лижників застрягли на висоті 25 метрів внаслідок поломки підйомника

На французькому гірськолижному курорті Чамрусс у Альпах 150 туристів опинилися у пастці на висоті 25 метрів через зупинку канатної дороги.

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Рятувальна операція тривала близько двох годин, повідомляє The Guardian.

Щоб витягти туристів з пастки довелося залучати гелікоптери. Рятувальники витягували людей через люки на даху кабінок та доставляли їх у безпечне місце.

Як повідомляв УНІАН, літній альпініст, який зник у північних Японських Альпах, зміг цілий тиждень прожити в горах, вживаючи лише шоколад і воду, поки його не знайшла група рятувальників