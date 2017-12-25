У Альпах 150 лижників застрягли на висоті 25 метрів внаслідок поломки підйомника
11:22, 25 грудня 2017Новини туризму
1713
Лижники пробули на висоті протягом понад двох годин до тих пір, поки їх не витягли рятувальники.
Ілюстрація REUTERS
На французькому гірськолижному курорті Чамрусс у Альпах 150 туристів опинилися у пастці на висоті 25 метрів через зупинку канатної дороги.
Читайте такожУ Карпатах знайшли тіло туриста, який сам здійснював сходження на гору
Рятувальна операція тривала близько двох годин, повідомляє The Guardian.
Щоб витягти туристів з пастки довелося залучати гелікоптери. Рятувальники витягували людей через люки на даху кабінок та доставляли їх у безпечне місце.
Як повідомляв УНІАН, літній альпініст, який зник у північних Японських Альпах, зміг цілий тиждень прожити в горах, вживаючи лише шоколад і воду, поки його не знайшла група рятувальників
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter