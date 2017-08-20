В Японії зниклий у горах 74-річний альпініст цілий тиждень харчувався одним шоколадом

Літній альпініст, який зник у північних Японських Альпах, зміг цілий тиждень прожити в горах, вживаючи лише шоколад і воду, поки його не знайшла в неділю група рятувальників, передає РІА «Новости».

За даними телеканалу NHK, 74-річний Кійоюкі Цуцуї приїхав з Хіросіми в префектуру Ніїгата для сходження в гори 10 серпня. Згідно з планом підйому, альпініст мав почати сходження 13 серпня і спуститися назад через чотири дні. Однак на висоті приблизно тисячі метрів літній альпініст оступився і зісковзнув зі стежки.

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Про зникнення Цуцуї стало відомо лише минулої п'ятниці, коли в поліцію звернувся один з родичів альпініста. Зниклу людини вдалося помітити з вертольота вранці в неділю. Загрози здоров'ю альпініста немає.

За словами врятованого альпініста, весь цей час він харчувався лише шоколадом, пив воду з гірського струмка і постійно носив дощовик для запобігання переохолодженню.

Як повідомляв УНІАН, на Монблані виявили тіло українського альпініста. 42-річний чоловік почав сходження на Монблан в п'ятницю, 18 серпня, проте його застала буря.