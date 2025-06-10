Очікується, що розширення дасть змогу збільшити кількість прямих рейсів до столиці Каталонії зі США та Азії.

Влада Каталонії дала дозвіл оператору аеропортів Aena на розширення аеропорту Барселони, який є одним із найпопулярніших у країні, – вартість робіт становитиме 3,2 млрд євро.

Угода між Міністерством транспорту Іспанії, урядом Каталонії та Aena охоплює розширення третьої злітно-посадкової смуги і будівництво допоміжного терміналу міжнародного аеропорту Барселона-Ель-Прат, а також реконструкцію терміналів 1 і 2 та паркування, повідомив журналістам 10 червня 2025 року президент регіону Сальвадор Ілья, пише Reuters.

Очікується, що розширення дасть змогу збільшити кількість прямих рейсів до каталонської столиці зі США та Азії – бажаних ринків для місцевої туристичної індустрії.

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За даними Aena, новий термінал має збільшити пропускну здатність аеропорту з нинішніх 55 мільйонів до 70 мільйонів пасажирів на рік.

Крім того, згідно з укладеною домовленістю, майже 300 гектарів сусіднього парку сільськогосподарських полів Льобрегат будуть перетворені назад на водно-болотні угіддя, щоб компенсувати прогнозований вплив будівельних робіт на навколишнє середовище.

Водночас заплановане розширення, яке обговорювали протягом багатьох років, критикують екологи, активісти, які виступають проти надмірного туризму, і вкрай ліві партії.

Член каталонського парламенту Айна Відал з партії Sumar заявила, що Барселона вже переповнена туристами і не має можливості прийняти більше.

"Більше літаків – більше забруднення для міста, яке вже на межі", – заявила вона на прес-конференції 10 червня.

Як повідомляв УНІАН, раніше ірландський лоукостер Ryanair звинуватив іспанського держоператора аеропортів Aena в "надмірних зборах", що стягуються з авіакомпаній за дозвіл виконувати туди рейси. Через це перевізник скоротив рейси через сім регіональних аеропортів Іспанії на літо 2025 року.

Пізніше в Ryanair пригрозили продовжити скорочувати перевезення в Іспанію, якщо Aena не перегляне свій підхід до аеропортових зборів.

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