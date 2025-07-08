Аеропорт Марсель-Прованс є п'ятим у Франції за пасажирообігом.

На півдні Франції спалахнули лісові пожежі, вогонь швидко поширюється. Через це закрили один з найбільш завантажених аеропортів країни – Марсель-Прованс.

Як пише The Independent, для боротьби з вогнем задіяли 168 пожежників та гелікоптери. Зазначається, що мешканців префектури закликали закрити вікна, двері та не виїжджати на дороги.

Речник аеропорту Марселя повідомив, що літаки не злітають і не приземляються на цьому летовищі приблизно з полудня. Деякі рейси перенаправлені до Ніцци, Німа та інших регіональних аеропортів. Наразі незрозуміло, коли відновлять роботу аеропорту.

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За словами одного з мешканців міста, у центрі Марселя відчувався запах пожежі, а дим вкривав окремі райони міста. Крім того, сильний вітер спричинив евакуацію в Ле Пен-Мірабо, повідомляє BFM TV.

Зазначимо, що аеропорт Марсель-Прованс є п'ятим у Франції за пасажирообігом.

Лісові пожежі

Потужні лісові пожежі на початку липня спалахнули і в Греції – на популярному серед туристів острові Крит. Там довелося евакуювати сотні людей. Приборканню вогню заважали сильні вітри.

З аналогічною проблемою зіткнулася і Туреччина. Пожежі охопили провінцію Ізмір, вже відомо про загиблих внаслідок стихії. Повністю знищені три села.

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