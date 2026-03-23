Чотири щасливчики зможуть безкоштовно переночувати на найбільшому стадіоні Латинської Америки

Airbnb оголосила незвичайний конкурс для футбольних уболівальників напередодні Чемпіонату світу 2026 року.

Платформа з подобової оренди житла Airbnb виставила унікальну пропозицію для фанатів футболу напередодні Чемпіонату світу 2026 року, який спільно в червні-липні проведуть США, Канада та Мексика.

Як пише Conde Nast Traveler, 23 березня 2026 року всі бажаючі зможуть подати заявку на участь у конкурсі, переможець якого виграє рідкісну можливість отримати доступ до одного з найзнаковіших стадіонів світу – арени "Ацтека" в мексиканській столиці Мехіко. Це найбільший стадіон у Латинській Америці, п'ятий за величиною у світі та найбільший стадіон світу, розрахований спеціально для змагань з футболу.

Пропозиція відкриється о 12:00 за північноамериканським східним часом (19:00 за київським часом) на сайті Airbnb. Переможець визначиться в порядку живої черги – хто перший, той і виграв.

Що входить до пропозиції

Група щасливчиків із чотирьох осіб зможе безкоштовно провести ніч з 5 на 6 квітня 2026 року на території стадіону – у двох окремих люксах із краєвидом на поле. Також для них приготують найкращі страви мексиканської кухні.

Перед цим на них чекає екскурсія за лаштунки стадіону, яку проведе Уго Санчес – легенда мексиканського футболу та офіційно найкращий футболіст Північної Америки у 20 столітті, чия кар'єра нерозривно пов'язана з цим місцем.

Гості також проведуть час у фанатському просторі під назвою La Tribuna de Hugo, присвяченому кар'єрі Санчеса. Програма включає в себе різні захоплюючі футбольні заходи – від спроби виконати його фірмовий удар через себе до настільного футболу та відеоігор – у поєднанні з розповідями самого "Пентапічічі" (так його прозвали за п'ять титулів найкращого бомбардира Ла Ліги). До того ж переможці конкурсу зможуть персоналізувати свою футбольну екіпіровку, щоб отримати особливий сувенір на згадку.

Але, мабуть, головна привабливість цієї можливості полягає в тому, що гості отримають чотири квитки на стадіон, які дозволять їм повернутися 11 червня 2026 року на довгоочікуваний матч відкриття чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться на тому ж стадіоні. Хоча транспортні витрати до Мехіко не включені, доступ до цих квитків – одних із найбажаніших на турнірі – значно підвищує цінність перебування.

Варто також зазначити, що "Естадіо Ацтека", також відомий як "Ель Колосо де Санта Урсула", стане першим стадіоном у світі, який прийме три матчі відкриття чоловічого чемпіонату світу з футболу, після ігор 1970 та 1986 років. Історична арена наразі закрита на реконструкцію, тому це обмежене в часі проживання на Airbnb – одна з небагатьох можливостей відвідати стадіон до його повторного відкриття для публіки.

Інші незвичайні пропозиції для туристів

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше національний парк Стельвіо в Італії оголосив набір добровольців, які погодяться протягом чотирьох тижнів жити в альпійській гірській хатині на висоті понад 2000 метрів в обмін на проживання, харчування та 400 євро бонусу.

Тим часом Швеція запропонувала чотирьом щасливцям стати власниками власного острова на цілий рік. Однак заявки від мільярдерів розглядатися не будуть.

