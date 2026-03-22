Місяць у Альпах безкоштовно, ще й платять 400 євро: в Італії шукають волонтерів

Це дослідження заповнить важливу прогалину в медицині.

У самому серці італійських Альп стартує амбітний проект, покликаний розкрити таємниці адаптації нашого тіла до гірських умов. Новий дослідницький проект спрямований на те, щоб з'ясувати, що відбувається з людським організмом під час проживання протягом місяця на висоті понад 2000 метрів.

Експеримент розгортатиметься у мальовничому гірському притулку "Ніно Корсі", що розташований у національному парку Стельвіо на висоті 2265 метрів. Як повідомляє Libertatea, ця наукова ініціатива отримала фінансову підтримку від Швейцарського національного наукового фонду та влади провінції Больцано.

Проживання, харчування та 400 євро для волонтерів – що саме вивчають вчені

Відібрані учасники проведуть місяць у гірській хатині, отримуючи безкоштовне житло та харчування. Крім того, вони отримають винагороду у розмірі 400 євро без урахування податків. Реєстрація вже відкрита для наукового проєкту Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure), організованого Eurac Research з Больцано.

Дослідження покликане проаналізувати фізіологічні ефекти місячного перебування на висоті близько 2300 метрів над рівнем моря. У світі близько 200 мільйонів людей живуть на висоті понад 2000 метрів, і ще мільйони часто відвідують такі зони з метою туризму або відпочинку. Проте існуючі дослідження в основному зосереджувалися на екстремальних висотах (понад 3000–4000 метрів), залишаючи значну прогалину в даних про помірні висоти.

Як проходитиме дослідження

Перед підйомом на висоту учасники проведуть один тиждень у містечку Сіландро на висоті 720 метрів, де будуть зняті базові показники. Потім добровольців перевезуть до притулку "Ніно Корсі" для основної фази експерименту, яка триватиме чотири тижні. На завершення вони повернуться до Больцано ще на один тиждень для медичних обстежень.

У ході дослідження вчені відстежуватимуть низку фізіологічних показників, включаючи функції серця та легенів, метаболізм, сон, апетит і фізичну витривалість. Для збору даних використовуватимуться сучасні технології: портативні апарати УЗД, датчики безперервного моніторингу глюкози та пристрої для аналізу об’єму крові й рівня гемоглобіну.

"Окрім запланованих вимірювань, учасники можуть проводити час на свій розсуд (наприклад, працюючи віддалено, навчаючись або насолоджуючись відпочинком на свіжому повітрі). Для підтримки цілей дослідження учасників попросять не перевищувати звичний рівень фізичної активності та уникати зміни висоти над рівнем моря під час періоду дослідження", – підкреслюють вчені.

Хто може подати заявку

Проєкт орієнтований на здорових чоловіків і жінок віком від 18 до 40 років з нормальною вагою. Однак існує низка критеріїв виключення. Не допускаються люди, які палять, особи, що надмірно вживають алкоголь або наркотики, страждають на гіпертонію, дефіцит заліза або хронічні захворювання, що вимагають медикаментозного лікування. Також виключаються кандидати, які дотримуються спеціальних дієт (наприклад, веганської), мають харчову алергію або розлади харчової поведінки, а також ті, хто інтенсивно тренується більше двох разів на тиждень.

Ще одна умова: учасники не повинні перебувати на висоті понад 1500 метрів протягом останніх чотирьох тижнів до початку дослідження. Дослідження відбудеться в період з серпня по вересень 2026 року, а фінальні оцінки будуть проведені в штаб-квартирі Eurac Research у Больцано.

