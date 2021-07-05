Літаки зі Львова відправлятимуться раз на тиждень — щонеділі, а в зворотному напрямку літатимуть щопонеділка.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 4 липня запустила регулярні рейси зі Львова в Баку (Азербайджан).

По це повідомила прес-служба авіакомпанії.

Відзначається, що літаки зі Львова відправлятимуться раз на тиждень - щонеділі, а в зворотному напрямку літатимуть щопонеділка.

Також авіакомпанія повідомила про правила в’їзду до Азербайджану.

Читайте такожУкраїнські авіакомпанії SkyUp, Bees Airline і Windrose отримали дозволи на нові рейси"Станом на 5 липня 2021 р. в’їзд дозволено за наявності посвідки на проживання, а також за рішенням Оперативного Штабу при Кабінеті міністрів Азербайджанської Республіки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, SkyUp Airlines з 6 липня запускає рейси з Одеси до міста Салоніки (Греція) і у зворотному напрямку.

В червні Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати нові регулярні рейси з Києва до Анкари (Туреччина), міста Салоніки (Греція), Самарканда і Ургенча (Узбекистан).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець