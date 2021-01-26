За словами міністра інфраструктури, цього року Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від рівня 2019 року.

Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновиться з 2023 року.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, цього року Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від рівня 2019 року.

Криклій зазначив, у 2020 році Україна вийшла на менш ніж третину (28%) від обсягу перевезень пасажирів у 2019 році. При цьому, за словами міністра, очікування й прогнози постійно змінюються.

"Ми розраховуємо, що цього року за умови, що все буде рухатися по прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не будуть виникати чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року", - зазначив він.

Він нагадав, що 2019 рік був найуспішнішим для авіації.

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"Вже у 2022 році - приблизно на три чверті, і тоді вже у 2023 році за такими прогнозами повністю відновимо той обсяг, який був до пандемії", - зазначив міністр.

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Автор: УНІАН