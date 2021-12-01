Влада країни пішла на цей крок, заявляючи, що карантинні обмеження допомагають знизити дуже високий рівень інфікування коронавірусом.

В Австрії запроваджений 22 листопада локдаун, офіційно продовжили до 11 грудня.

Влада країни пішла на цей крок, заявляючи, що карантинні обмеження допомагають знизити дуже високий рівень інфікування коронавірусом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У зв'язку з цим основні магазини, яким досі дозволяли працювати до 21:00, будуть зачинятися до 19:00. В умовах локдауну люди можуть залишати свої будинки тільки з певних причин, включаючи покупку продуктів, відвідування лікаря або заняття спротом.

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Нагадаємо, що того ж дня - 22 листопада - Австрія закрилась для іноземних туристів мінімум до 3 грудня і максимум до 13 грудня. "Починаючи з 22 листопада 2021 року на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян (вакциновані / невакциновані). Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими", - уточнили у МЗС України.

Які правила діятимуть після 11 грудня, залежатиме від ситуації, але офіційні особи кажуть, що обмеження збережуться для нещеплених від коронавірусу. В Австрії наразі відносно низький рівень вакцинації для Західної Європи: трохи менше ніж 67% населення повністю вакциновано.

Уряд запровадив локдаун, оскільки кількість смертей від COVID-19 зросла, а лікарні в деяких регіонах попередили, що відділення інтенсивної терапії досягли межі можливостей.

Австрія також пообіцяла стати першою європейською країною, яка введе обов’язкову вакцинацію з 1 лютого, а на австрійців, які відмовляться робити щеплення, можуть накласти штраф до 7200 євро.

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Автор: Ірина Погоріла