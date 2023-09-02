Місто-переможець може похвалитися "унікальним поєднанням сонця, моря, піску та космополітичної атмосфери".

Іспанську Барселону визнали найкращим містом світу для цифрових кочівників і віддалених працівників у 2023 році.

Як повідомляє CNBC з посиланням на свіже дослідження компанії IWG, яка порівняла 26 міст по всьому світу, під час оцінки враховувалися наступні категорії:

Клімат

Культура

Розміщення

Транспорт

Їжа та напої

Рівень щастя

Швидкість інтернеті

Наявність гнучкого робочого простору

"Категорії були обрані з урахуванням оптимальних умов для роботи за кордоном, включаючи основні життєві потреби. Також враховувалися фактори, які можуть вплинути на продуктивність, такі як широкосмуговий зв'язок і наявність гнучких робочих просторів", – пояснив регіональний менеджер IWG Singapore Даррен Роджерс.

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При цьому Барселона з її "унікальним поєднанням сонця, моря, піску і космополітичної атмосфери" виявилася найкращим містом для тих, хто "шукає ідеальне поєднання роботи і відпочинку", відзначили в IWG.

Згідно з дослідженням, іспанське місто отримало хороші оцінки за вартість транспорту і має "відносно низьку вартість життя" порівняно з іншими популярними містами. Наприклад, чашка кави в Барселоні коштує в середньому 2,68 долара в порівнянні з 4,92 долара в Лос-Анджелесі та 4,57 долара в Пекіні, додала IWG.

Топ-10 найкращих міст світу для віддалених працівників:

1. Барселона (Іспанія)

2. Торонто (Канада)

3. Пекін (Китай)

4. Мілан (Італія)

5. Нью-Йорк (США)

6. Ріо-де-Жанейро (Бразилія)

7. Амстердам (Нідерланди)

8. Париж (Франція)

9. Джакарта (Індонезія)

10. Лісабон (Португалія)

Як повідомляв УНІАН, раніше Хорватія, Чорногорія, Колумбія і Коста-Ріка були названі найкращими країнами світу для цифрових кочівників у 2023 році. Вони були відібрані як на підставі їхнього культурного надбання і сприятливих погодних умов цілий рік, так і простоти процесу подачі заяви на отримання візи.

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