Китай готує туристичний батискаф для занурень на кілометрову глибину

Поки світ захоплюється космічним туризмом, новий напрям для заможних мандрівників відкривається в глибинах океану.

Китайські інженери завершили проєктування першого в країні туристичного батискафа, здатного занурюватися на глибину до 1000 метрів. Як зазначають у Interesting Engineering, це прямий виклик західним компаніям, які тривалий час домінують на ринку елітних підводних подорожей.

За даними South China Morning Post, Китайський науково-дослідний центр суднобудування у місті Усі пришвидшує роботу над проєктом, прагнучи зайняти провідні позиції у сфері глибоководного туризму. Прототип апарата планують завершити до кінця 2026 року, а повноцінний комерційний запуск – до 2030-го.

Батискаф зможе перевозити до чотирьох пасажирів за один рейс. Вартість подібних "подорожей у внутрішній космос" варіюватиметься від кількох тисяч до десятків тисяч доларів.

"Таким чином Китай намагається перетворити свої передові наукові розробки у сфері глибоководних досліджень на продукт для преміального туристичного ринку", - йдеться у статті.

Створення апарата, здатного витримувати тиск, у 100 разів вищий за атмосферний на поверхні, є надзвичайно складним завданням. Найбільшою проблемою стало створення оглядового вікна. Втім, розробники заявляють, що знайшли рішення – прозорий корпус, який поєднує міцність конструкції з панорамним оглядом на 360 градусів. Це дозволить туристам безпечно спостерігати за "опівнічною зоною" океану.

Що таке "опівнічна зона"

Йдеться про глибини від 1000 до 4000 метрів, де панує повна темрява, оскільки сонячне світло туди не проникає. Температура там тримається на рівні близько 4°C, а будь-які організми – чи техніка – мають витримувати як екстремальний холод, так і колосальний тиск води.

Наразі Китай уже має десятки туристичних підводних апаратів, однак більшість із них занурюються лише на 20 метрів – фактично на рівень озерних глибин.

Новий батискаф базується на технологіях наукових апаратів "Цзяолун" і "Deep Sea Warrior", які встановлювали рекорди глибоководних занурень.

Новий китайський проєкт виходить на вузький, але перспективний ринок, де наразі домінують західні компанії, такі як Triton та U-Boat Worx.

Експерти зазначають, що попит на подібні занурення існує, однак успіх проєкту залежатиме від двох ключових факторів – конкурентної ціни та бездоганної безпеки.

Галузь досі оговтується після трагедії 2023 року з батискафом "Титан", на якому загинуло 5 людей. Саме тому питання безпеки залишається критичним. Попри резонансні інциденти, зокрема катастрофу "Титана" і нещодавню смертельну аварію в Червоному морі, фахівці вважають, що сегмент "екстремального туризму" зберігає стійкість.

За словами дослідниці Шеффілдського університету Адель Доран, частину туристів можуть відлякувати ризики, однак прихований попит на ризиковані пригоди забезпечує постійний інтерес до таких подорожей.

Очікується, що ринок для китайського батискафа буде достатньо великим – інтерес уже виявляють туристичні агенції та місцеві органи влади. Для порівняння: занурення на малі глибини коштують близько 150 доларів, тоді як глибоководні експедиції – тисячі доларів за квиток.

Втім, як наголошують експерти, комерційний успіх проєкту повністю залежить від здатності поєднати високу ціну з гарантіями безпеки пасажирів.

Катастрофи туристичних батискафів

Нагадаємо, у 2023 році в Атлантичному океані зник батискаф з туристами, які оглядали уламки відомого пароплаву "Титанік", який затонув у 1912 році. Зниклий батискаф належав компанії OceanGate Expeditions, яка спеціалізується на глибоководних експедиціях.

Зазначалося, що туристи заплатили по 250 000 доларів за восьмиденну експедицію, в програму якої входять занурення у батискафі безпосередньо до місця затоплення знаменитого лайнера.

У Червоному морі 27 березня 2025 року затонув туристичний батискаф "Синдбад" неподалік єгипетської Хургади. Тоді загинуло щонайменше шестеро осіб, ще дев'ятеро дістали поранення. Згідно з попередньою версією, судно зіткнулося з рифом, через що в корпусі утворилася тріщина.

