На цей час Norse Atlantic Airways вже має домовленості про отримання далекомагістральних авіалайнерів Boeing 787 Dreamliner.

Група норвезьких бізнесменів заявила про створення нового лоукостера Norse Atlantic Airways, який зосередиться на бюджетних перельотах з Європи до Америки.

Читайте такожТуреччина змінила правила в'їзду: Що нового для українських туристівПро це повідомляє портал Аvianews.com.

"В авіакомпанію вже інвестували 24 мільйони доларів, а в число власників увійшов засновник і колишній глава відомого лоукостера Norwegian Air Shuttle Бьорн Кьос", - йдеться в повідомленні.

На цей час Norse Atlantic Airways вже має домовленості про отримання далекомагістральних авіалайнерів Boeing 787 Dreamliner на дуже хороших умовах, розповів глава авіаперевізника та основний інвестор Бьорн Тор Ларсен.

Лоукостер має намір запустити польоти за маршрутами, які раніше довели свою популярність і прибутковість. На першому етапі Norse Atlantic Airways має намір літати з Парижа, Осло, Лондона в Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Майамі.

Хоча ринок трансконтинентальних перельотів значно постраждав через пандемію коронавірусу, Ларсен впевнений, що з проведенням глобальної вакцинації ситуація зміниться на краще.

"Люди знову почнуть літати у відпустку, відвідувати друзів і родичів, подорожувати у справах бізнесу. Norse Atlantic Airways запропонує привабливі та доступні перельоти туристам і бізнесменам, яким необхідно економити на поїздках",- зазначив глава нового лоукостера.

Перші рейси Norse Atlantic Airways розраховує почати вже в грудні 2021 року.

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Автор: УНІАН