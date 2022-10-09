Влада регіону Фріулі-Венеція-Джулія хоче спонукати туристів подорожувати більш екологічним транспортом.

Регіон Фріулі-Венеція-Джулія на північному сході Італії буде покривати вартість проїзду на поїзді для туристів, щоб сприяти розвитку екологічного туризму.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті влади горбистого регіону на березі Адріатичного моря, також відомого своїми винами.

"Оберіть екологічний відпочинок і дістаньтеся до Фріулі-Венеції-Джулії на поїзді. Забронюйте квиток в одній з наших філій в Градо, Ліньяно-Саббьядоро, Удіне і Трієсті, й Фріулі-Венеція-Джулія надасть вам квиток на поїзд", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що акція діятиме до 31 травня 2023 року.

На додаток до оплати проїзду на поїзді регіон також надасть всім мандрівникам карту FVGcard, яка включає знижки та безкоштовні квитки на відвідування багатьох місцевих визначних пам'яток.

Наприклад, в Трієсті мандрівники зможуть відвідати виставку Бенксі в Salone degli Incanti за зниженою ціною з листопада по квітень 2023 року, а також отримають безкоштовний доступ в інші музеї та культурні установи. У Ліньяно-Сабб'ядоро, розташованому на схід від Венеції, мандрівники зможуть скористатися пляжним містечком на березі Адріатичного моря.

Як у Європі розвивають подорожі на поїздах заради екології

Низка країн Європи ще восени 2019 року ініціювали запровадження загального податку на авіаквитки, щоб спонукати туристів менше переміщатися по континенту на літаках як нйбільш неекологічному виді транспорту. Паралельно вони почали активніше розвивати залізничне сполучення.

Так, у Німеччині на літо 2022 року вводили проїзні на потяги по 9 євро. Незважаючи на деякі труднощі в започаткуванні програми, за підсумком уряд країни визнав її успішною.

В Іспанії, тим часом, з 1 вересня 2022 року пасажири можуть безкоштовно їздити на різних поїздах національної мережі Renfe.

Крім того, стало відомо про плани запустити транс'європейську мережу нічних поїздів, що складатиметься з 40 міжнародних ліній далекого прямування та до 2030 року з'єднає понад 200 міст і населених пунктів по всій Європі.

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