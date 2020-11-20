Серед музейних експонатів - буряк, капуста квашена та маринована, цибуля у вінках та часник.

У Полтавській області відкрили музей борщу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, повна назва - "Музей звареного борщу", бо там же на місці борщ і готуватиметься. Серед музейних експонатів - буряк, капуста квашена та маринована, цибуля у вінках та часник. Але найголовніші в експозиції - це глиняні горщики і піч.

У засновниці музею є щонайменше 365 борщових рецептів, серед них: весільний, поминальний, зимовий, літній, а ще білий чи коричневий

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Автор: УНІАН