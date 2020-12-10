Крім іншого, заклади зможуть продовжити час розважальної програми до 02: 00.

Департамент економічного розвитку Дубая випустив нові протоколи для ресторанів у зв'язку з поширенням COVID-19.

Читайте такожУ Дубаї 2021 рік зустрінуть грандіозним салютомЗгідно з новими правилами, заклади громадського харчування зможуть змінити розсадження гостей - тепер за одним столом дозволяється розміщувати 10 гостей замість 8.

Крім того, заклади зможуть продовжити час розважальної програми – якщо раніше було потрібно завершити її до 01:00, то тепер - до 02:00. На сцену будуть допущені музичні та танцювальні колективи в повному складі (раніше – тільки сольні виконавці).

У відомстві зазначили, що ресторани проявили свою свідомість в частині дотримання встановлених заходів профілактики COVID-19. Згідно з новими правилами, ресторанам також буде дозволено сервірувати алкоголь у пляшках, передає russianemirates.com.

Нові протоколи були випущені напередодні різдвяних і новорічних свят, коли в ресторанах традиційно збираються великі компанії. Заклади громадського харчування будуть використовувати цей час, щоб компенсувати збитки, яких вони зазнали дні пандемії.

Тим часом, ресторани зобов'язані дотримуватися всіх інших вимог, встановлених владою Дубаю раніше. Зокрема, їм дозволяється розділяти столи бар'єрами з оргскла, щоб забезпечити більшу місткість приміщень.

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Автор: УНІАН