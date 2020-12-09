У Римі урочисто запалили різдвяну ялинку
У Римі урочисто запалили ялинку. Через карантин мер міста натиснула кнопку підсвічення дерева дистанційно. Читайте такожІспанія планує приймати туристів вже з березня
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Утім стримати містян, які зажадали подивитися на дійство, це не допомогло.
Сотні людей прийшли роздивитися 23-метрову ялинку, прикрашену зіркою, гірляндами, червоними й золотими кульками.
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