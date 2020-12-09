Сотні людей прийшли подивитися на 23-метрову ялинку.

У Римі урочисто запалили ялинку. Через карантин мер міста натиснула кнопку підсвічення дерева дистанційно. Читайте такожІспанія планує приймати туристів вже з березня

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Утім стримати містян, які зажадали подивитися на дійство, це не допомогло.

Сотні людей прийшли роздивитися 23-метрову ялинку, прикрашену зіркою, гірляндами, червоними й золотими кульками.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Ольга Робейко