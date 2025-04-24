Підвищення температури, повені та посухи загрожують природним джерелам, які живлять знамениті європейські курорти.

Глобальне потепління вже негативно впливає на туристичну індустрію в усьому світі – популярні гірськолижні курорти Європи змушені назавжди зачинятися через відсутність снігу, а традиційні літні напрямки на кшталт Греції чи Іспанії стають занадто спекотними, щоб витримати там відпочинок.

Тепер же згубний вплив змін клімату дістався і до популярних європейських курортних міст – підвищення температури, повені та посухи незабаром можуть поставити під загрозу природні джерела, які живлять місцеві СПА-курорти, пише Euronews Travel.

"Підвищення температури, повені та посуха можуть вплинути на точки виходу джерел і швидкість потоку води, але поки що немає достатніх даних, щоб допомогти нам зрозуміти, як саме", – каже координаторка зі зв'язків із громадськістю The Great Spa Towns of Europe Наомі О'Тул.

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Утім, вплив цього вже відчувається, оскільки курортні міста дедалі частіше страждають від повеней, включно з австрійським Баден-бай-Веном у 2024 році та Спа в Бельгії у 2021 році.

Також тимчасово закрити свої басейни Cleveland Pools через збитки, завдані багаторазовими повенями, було змушене місто Бат у Великій Британії – їх було побудовано так, щоб вони витримували прогнозовану повінь раз на 100 років, але зрештою їх затоплювало щороку протягом останніх трьох років.

У результаті 11 найбільших курортних міст Європи, багато з яких належать до списку світової спадщини ЮНЕСКО, вирішили приєднатися до програми з посилення заходів щодо боротьби з кліматичними впливами на об'єкти культурної спадщини. Проєкт "Збереження спадщини" спрямований на "візуалізацію того, як зміна клімату може вплинути на об'єкти природної та культурної спадщини в усьому світі", а також на розширення прав і можливостей місцевих громад для розвитку навичок, інструментів і рішень у сфері боротьби зі зміною клімату для захисту своїх об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше свіже дослідження SpaSeekers визначило найпопулярніші країни світу серед любителів СПА. До списку потрапили деякі абсолютно несподівані напрямки.

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