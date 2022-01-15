В середньому туристи перебувають в Україні від 7 до 10 днів і витрачають $929.

Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів під час перебування в Україні у 2021 році в середньому витрачали $2220 на людину, що є найвищим показником з-поміж представників інших країн.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

"Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які витрачали $2220 на людину. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачають дещо менше ($1500), але це більше ніж наші традиційні ринки. Канадці витрачали $1250, гості зі США – $1125", - написала вона.

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За її словами, в середньому туристи перебувають в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи $929.

Як повідомляв УНІАН, кількість туристів, які в'їхали до України у перші три квартали 2021 року, перевищила 3 млн осіб та зросла на 12,6% у порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року.

До ТОП-15 країн за кількістю іноземців, що в’їхали до України, увійшли Молдова, Росія, Польща, Румунія, Білорусь, Туреччина, Угорщина, Німеччина, Ізраїль, США, Саудівська Аравія, Італія, Великобританія, Індія, Азербайджан.

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