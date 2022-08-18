Замість подяки за подарунок коханий назвав свою подругу егоїсткою.

Жінка поскаржилася в соцмережах, що бойфренд назвав її егоїсткою після того, як вона замовила для них двох поїздку-сюрприз в Париж, щоб відсвяткувати День святого Валентина.

Про це пише The Independent.

Повідомляється, що жінка купила для них авіаквитки в місто кохання, куди вона "завжди хотіла поїхати". Однак її бойфренд відреагував на це зовсім не так, як очікувалося, розлютившись, що вона попередньо не обговорила з ним цю поїздку.

"Я завжди хотіла поїхати в Париж і думала, що це будуть прекрасні вихідні. Але він сердиться на мене за те, що я не обговорила це, і сказав, що це тому, що я "егоїстка" і у мене "синдром єдиної дитини", – поскаржилася вона. – "Чесно кажучи, я зробила це не для того, щоб продемонструвати свою перевагу або владу. Я просто хотіла зробити щось приємне. Я оплатила переліт/трансфер/готель, тож я нічого від нього не прошу".

Поділившись своїм досвідом на веб-сайті Mumsnet, жінка запитала інших читачів, чи була вона неправа і чи повинна була порадитися зі своїм хлопцем з приводу поїздки, а не дивувати його.

Деякі користувачі встали на її захист, назвавши її партнера невдячним і запропонувавши альтернативні варіанти, щоб максимально використовувати бронювання.

"Ну, тоді йому не потрібно їхати, чи не так? Замість цього візьміть друга", – написала одна людина.

"Він звучить дуже жалюгідно. Я був би в захваті, якби хтось зробив це для мене", – додав інший.

Одна жінка заявила, що їй слід просто піти від хлопця.

Однак знайшлися і ті, хто також назвали її егоїстичною, оскільки поїздка була тим, чим хотіла займатися саме вона.

"Одного разу так само вчинив зі мною новий бойфренд, хоча пунктом призначення був не Париж, а кудись ще, куди мені було нецікаво їхати. Я знаю, що це повинно було стати приємним сюрпризом, але мені не подобалося, коли мені повідомляли, коли і куди я збираюся їхати, що мені потрібно буде взяти відгули і особливо те, що я повинна була радіти цьому", – йдеться в одному з коментарів.

"Я думаю, що бронювання поїздок-сюрпризів – це дійсно те, що ви повинні робити тільки тоді, коли ви знаєте цю людину навиворіт і бронюєте місце, куди, як ви впевнені, вона давно хотіла поїхати", – йдеться в іншому коментарі.

"Чесно кажучи, уїк-енд на честь Дня святого Валентина в Парижі більше схожий на подарунок для тебе, ніж на подарунок для нього", – додав ще один з читачів.

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