24 червня авіалайнер компанії повернувся в київський аеропорт "Бориспіль" незабаром після зльоту через нештатну ситуацію на борту.

Авіаперевізник SkyUp прокоментував інцидент з літаком, що 24 червня виконував рейс PQ0421 за маршрутом "Київ - Батумі" та екстрено повернувся до "Борисполя".

Після події пасажири розповідали про запах горілого в салоні, несправність кисневих масок і можливу розгерметизацію лайнера. SkyUp у коментарі УНІАН стверджує, що не вся опублікована інформація відповідає дійсності: зокрема, що кисневі маски були справними, а запах гару - це нормальне явище в такій ситуації.

"Кисневі маски були повністю справні й спрацювали саме так, як мали. Важливо розуміти, що кисень подається після того, як пасажир вдягає маску відповідно до інструкцій бортпровідників. Запах гару, на який вказують деякі пасажири, пов'язаний з механізмом активації подачі кисню та є звичайним наслідком нормального технологічного процесу подачі кисню пасажирам, як і підвищення температури в салоні літака. Жодних позаштатних ситуацій із загорянням чи задимленням не було", - заявили в компанії.

За інформацією SkyUp, пасажири були забезпечені водою, коли це дозволяли вимоги безпеки польоту, адже під час зниження розносити напої заборонено, а також "мали доступ до питної води" після посадки при виході з літака.

Щодо розгерметизації у компанії зазначають, що про це говорити зарано.

"Ми також звертаємо увагу, що наразі зарано говорити про розгерметизацію. Компанія веде розслідування інциденту й займається з’ясуванням точних причин виникнення ситуації", - повідомили у SkyUp.

Пасажирів рейсу доставили в Батумі іншим літаком авіакомпанії.

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У четвер, 24 червня, авіалайнер компанії SkyUp, що виконував рейс "Київ - Батумі", повернувся в київський аеропорт "Бориспіль" незабаром після зльоту через нештатну ситуацію на борту.

Авіакомпанія вибачилася за інцидент і заявила, що причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці.

Пасажирів пообіцяли якомога швидше відправити в Батумі іншим рейсом, а також забезпечити їжею та напоями. Однак, за словами деяких пасажирів, в аеропорту їх не забезпечували ані напоями, ані їжею, а пообіцяли надати це все вже на борту резервного літака.

Окрім того, пасажири розповідали про запах горілого в салоні, несправність кисневих масок і можливу розгерметизацію лайнера.

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Автор: Катерина Комолова