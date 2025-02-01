Місто засноване в 4 столітті до н. е. і наповнене унікальною природною красою, через що його популярність зростала з роками.

Тим, хто планує свою наступну італійську відпустку, не потрібно шукати далі, ніж Поліньяно-а-Маре.

Це приголомшливе місце розташоване вздовж узбережжя Валле-д'Ітрія і ефектно височіє на вершині вапнякової скелі заввишки 20 м, пише Express. Місто засноване в 4 столітті до н. е. і наповнене унікальною природною красою, через що його популярність зростала з роками. Поліньяно-а-Маре настільки гарне, що один з його відвідувачів вважає, що воно "повинно бути в списку бажань кожного туриста". Загалом туристи описують Поліньяно-а-Маре як область Італії, що відчувається набагато автентичнішою, ніж багато інших.

Головна площа містечка, відома як площа Вітторіо Еммануеля II, і саме там збирається більшість місцевих жителів. Тут розташовано безліч кафе і ресторанів, включно з невеликим собором.

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Після вивчення старого міста настійно рекомендується вирушити на пляжі Поліньяно-а-Маре, де можна побачити скелясті кручі, кришталево чисту воду і галькові бухти.

Найвідоміший пляж - Лама Монакіле ідеально поєднує природну красу з унікальними геологічними особливостями, які відрізняють його від багатьох інших пляжів.

Це італійське місце також може похвалитися захопливою історією, оскільки район Поліньяно-а-Маре був заселений ще з доісторичних часів, про що свідчать археологічні розкопки.

Поліньяно-а-Маре славиться трьома речами: пірнанням зі скель, епічним морозивом і співаком Доменіко Модуньо, який написав хіт Volare. Сьогодні ви можете побачити статую пана Модуньо на площі біля берегової лінії, яка є свідченням того, як пишаються ним місцеві жителі.

Крім іншого, в Поліньяно-а-Маре можна зайнятися водними прогулянками, позасмагати і відправитися в похід, відвідати стародавній римський міст Понте-Борбоніко-су-Лама-Моначіле і насолодитися апетитними стравами італійської кухні регіону.

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