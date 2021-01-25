Також МАУ прийняла рішення поставити додатковий рейс Київ-Тель-Авів-Київ.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) попереджає про можливі зміни в розкладі рейсів Київ - Тель-Авів - Київ, запланованих на 25 і 26 січня, у зв'язку з прийнятим Ізраїлем рішенням про закриття з 26 по 31 січня Міжнародного аеропорту імені Давида Бен-Гуріона в Тель-Авіві.

Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зони: на самоізоляцію доведеться йти по поверненню з 68 країн світу

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» повідомляє, що з 26.01 по 31.01 урядом Ізраїлю прийнято рішення про закриття аеропорту Тель-Авів імені Бен-Гуріона. Можливі зміни в розкладі рейсів МАУ PS 777/778 25.01 і 26.01 у зв'язку з необхідністю вилетіти з аеропорту Тель-Авіва до 00:00 годин 26.01», - сказано в повідомленні.

Компанія просить пасажирів уважно стежити за розкладом рейсів на сайті аеропортів «Бориспіль» (KBP) і «Бен-Гуріон» (TLV).

Також прес-служба повідомила, що, з огляду на попит серед пасажирів, МАУ прийняла рішення поставити додатковий рейс Київ - Тель-Авів - Київ.

«Рейс буде доступний у системі відразу після отримання слотів», - сказано в повідомленні.

Закриття Ізраїлю з 26 по 31 січня 2021 року

24 січня уряд Ізраїлю прийняв рішення закрити аеропорт Бен-Гуріон для прибуття та виліт рейсів з 26 по 31 січня у зв'язку з заходами, що вживаються для боротьби з епідемією коронавірусу в країні.

Влада Ізраїлю змінила правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу. Відтепер всіх пасажирів міжнародних авіакомпаній зобов'яжуть пред'явити негативний тест на коронавірус перед посадкою на рейс в країну.

Зараз в Ізраїлі активно проходить вакцинація населення від COVID-19. Він став однією з перших країн у світі, яка розпочала вакцинацію від COVID-19 підлітків.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець