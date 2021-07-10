Нове правило набуде чинності 16 липня 2021 року.

В Ізраїлі зобов'язали всіх без виключення громадян і туристів відправлятись на самоізоляцію після прибуття в країну.

Про це пише Times of Israel.

Самоізоляція повинна буде тривати добу: до того часу поки особа не отримає негативний тест на коронавірус, який має зробити після приїзду до Ізраїлю.

Туристи, які ж прямують з країн з високим рівнем захворюваності на коронавірус, повинні будуть самоізолюватися на 14 днів, однак цей термін можна скоротити до 10 днів, здавши два негативні тести на COVID.

Україна до цих країн не належить, тому подорожувальників з України очікує лише 24 години ізоляції.

Нові правила почнуть діяти з 16 липня і стосуються не лише туристів, а й ізраїльських громадян.

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Автор: Олег Давигора