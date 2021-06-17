Кабінет міністрів скасував обмеження на в'їзд на територію України для тих, хто прибуває з Індії.
Про це йдеться у постанові №611 від 16 червня, оприлюдненій на "Урядовому порталі".
Зокема, своїм рішенням уряд виключив з постанови від 9 грудня 2020 року №1236 пункт, яким заборонявся перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.
У Державній прикордонній службі виданню "Українська правда" підтвердили цю інформацію. Тепер на іноземців, які прибувають з Індії (за винятком певних категорій: дипломати, біженці, іноземці, які постійно проживають на території України. - ред.) поширюються стандартні вимоги для в’їзду: наявність полісу страхування, негативний ПЛР-тест, або негативний експрес-тест, які проведено не більш, як за 72 години до перетину державного кордону чи документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 препаратами, схваленими ВООЗ.
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Заборона в'їзду з Індії
Україна з 2 травня заборонила в'їзд із Індії через стрімке поширення коронавірусу в цій країні.
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