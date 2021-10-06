Незважаючи на пандемію коронавірусу, мандрівники з усього світу надсилали свої роботи для участі у фотоконкурсі від National Geographic 2021.
Читайте такожМіжнародний туризм почав оживати, але для повного відновлення подорожей потрібно ще два-три роки – ООНФотографії переможців "змагання" опубліковано на сайті National Geographic.
Переможців було представлено у шести категоріях:
- дика природа;
- урбаністика;
- їжа та подорожі;
- люди;
- пейзаж;
- портфоліо.
Дика природа
Перемогу в цій категорії здобув Мітчелл Льюїс із роботою "Самотній кролик у Річмонд-парку", Лондон.
"Протягом усієї весни я відвідував Річмонд-парк на заході сонця, намагаючись зробити знімок у золотому світлі. Зосередившись кроликах, я нарешті зміг зафіксувати цього парубка, який насолоджувався останніми кількома хвилинами світла", - розповів Льюїс.
Урбаністика
Будівля Veles e Vents у Валенсії, Іспанія, автор Клара Діп Ван Ченг.
"Під час подорожі до Валенсії ми зупинилися біля цієї дивовижної будівлі. Я "спіймала" свою подругу Сару, яка піднімається першими сходами горизонтальних платформ, дивлячись на неосяжний краєвид, що простягається до Середземного моря", - розповідає Клара.
Їжа та подорожі
Веракрус, Мексика, автор - Нік Кріллі-Харгрейв.
"Я упіймав цей момент "єдності" між двома чоловіками, коли вони випотрошили рибу. Коли вони побачили, що я сфотографував їх, один показав на іншого, вимовивши одне слово: "Брат", - поділився історією знімка Нік.
Люди
Рибалка на замерзлому морі в Хоккайдо, Японія. Автор - Клер Ворінг.
"Він (рибалка, - УНІАН.) просто сидів на санях й чекав, на вигляд він був дуже змерзлим. Щоб зробити знімок, я ліг на лід", - каже Клер.
Пейзаж
Мармурова гірка, Ірландія, автор - Озгун Оздемір.
"Я намагався зробити цей знімок місяцями, ніяк не міг заспокоїтися", - розповів Озгун.
Портфоліо
У категорії пейзаж переможцем став Андро Лорія зі знімками Ісландії.
Раніше було визначено переможця щорічного фотоконкурсу природоохоронної організації Nature Conservancy. У 2021 році перемогу здобув знімок горили в оточенні метеликів, зроблений фотографом Анупом Шахом.