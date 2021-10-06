У категорії пейзаж переможцем став Андро Лорія / фото Andro Loria

Незважаючи на пандемію коронавірусу, мандрівники з усього світу надсилали свої роботи для участі у фотоконкурсі від National Geographic 2021.

Читайте такожМіжнародний туризм почав оживати, але для повного відновлення подорожей потрібно ще два-три роки – ООНФотографії переможців "змагання" опубліковано на сайті National Geographic.

Переможців було представлено у шести категоріях:

  • дика природа;
  • урбаністика;
  • їжа та подорожі;
  • люди;
  • пейзаж;
  • портфоліо.

Дика природа

Перемогу в цій категорії здобув Мітчелл Льюїс із роботою "Самотній кролик у Річмонд-парку", Лондон.

Самотній кролик у Річмонд -парку, Лондон / фото Mitchell Lewis

"Протягом усієї весни я відвідував Річмонд-парк на заході сонця, намагаючись зробити знімок у золотому світлі. Зосередившись кроликах, я нарешті зміг зафіксувати цього парубка, який насолоджувався останніми кількома хвилинами світла", - розповів Льюїс.

Урбаністика

Будівля Veles e Vents у Валенсії, Іспанія, автор Клара Діп Ван Ченг.

Будівля Veles e Vents у Валенсії / фото Clara Dip Wan Cheung

"Під час подорожі до Валенсії ми зупинилися біля цієї дивовижної будівлі. Я "спіймала" свою подругу Сару, яка піднімається першими сходами горизонтальних платформ, дивлячись на неосяжний краєвид, що простягається до Середземного моря", - розповідає Клара.

Їжа та подорожі

Веракрус, Мексика, автор - Нік Кріллі-Харгрейв.

Власники кіосків готують вилов на ринку у Веракрусі, Мексика / фото Nic Crilly-Hargrave

"Я упіймав цей момент "єдності" між двома чоловіками, коли вони випотрошили рибу. Коли вони побачили, що я сфотографував їх, один показав на іншого, вимовивши одне слово: "Брат", - поділився історією знімка Нік.

Люди

Рибалка на замерзлому морі в Хоккайдо, Японія. Автор - Клер Ворінг.

Переможець у категорії "Люди" / фото Claire Waring

"Він (рибалка, - УНІАН.) просто сидів на санях й чекав, на вигляд він був дуже змерзлим. Щоб зробити знімок, я ліг на лід", - каже Клер.  

Пейзаж

Мармурова гірка, Ірландія, автор - Озгун Оздемір.

Мармурова гірка / фото Ozgun Ozdemir

"Я намагався зробити цей знімок місяцями, ніяк не міг заспокоїтися", - розповів Озгун.

Портфоліо

У категорії пейзаж переможцем став Андро Лорія зі знімками Ісландії.

Раніше було визначено переможця щорічного фотоконкурсу природоохоронної організації Nature Conservancy. У 2021 році перемогу здобув знімок горили в оточенні метеликів, зроблений фотографом Анупом Шахом.

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Автор: Ольга Робейко