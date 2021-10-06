Володарем гран-прі став Андро Лорія з Ісландії. Його фото були зроблені з маленького літака.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, мандрівники з усього світу надсилали свої роботи для участі у фотоконкурсі від National Geographic 2021.

Читайте такожМіжнародний туризм почав оживати, але для повного відновлення подорожей потрібно ще два-три роки – ООНФотографії переможців "змагання" опубліковано на сайті National Geographic.

Переможців було представлено у шести категоріях:

дика природа;

урбаністика;

їжа та подорожі;

люди;

пейзаж;

портфоліо.

Дика природа

Перемогу в цій категорії здобув Мітчелл Льюїс із роботою "Самотній кролик у Річмонд-парку", Лондон.

"Протягом усієї весни я відвідував Річмонд-парк на заході сонця, намагаючись зробити знімок у золотому світлі. Зосередившись кроликах, я нарешті зміг зафіксувати цього парубка, який насолоджувався останніми кількома хвилинами світла", - розповів Льюїс.

Урбаністика

Будівля Veles e Vents у Валенсії, Іспанія, автор Клара Діп Ван Ченг.

"Під час подорожі до Валенсії ми зупинилися біля цієї дивовижної будівлі. Я "спіймала" свою подругу Сару, яка піднімається першими сходами горизонтальних платформ, дивлячись на неосяжний краєвид, що простягається до Середземного моря", - розповідає Клара.

Їжа та подорожі

Веракрус, Мексика, автор - Нік Кріллі-Харгрейв.

"Я упіймав цей момент "єдності" між двома чоловіками, коли вони випотрошили рибу. Коли вони побачили, що я сфотографував їх, один показав на іншого, вимовивши одне слово: "Брат", - поділився історією знімка Нік.

Люди

Рибалка на замерзлому морі в Хоккайдо, Японія. Автор - Клер Ворінг.

"Він (рибалка, - УНІАН.) просто сидів на санях й чекав, на вигляд він був дуже змерзлим. Щоб зробити знімок, я ліг на лід", - каже Клер.

Пейзаж

Мармурова гірка, Ірландія, автор - Озгун Оздемір.

"Я намагався зробити цей знімок місяцями, ніяк не міг заспокоїтися", - розповів Озгун.

Портфоліо

У категорії пейзаж переможцем став Андро Лорія зі знімками Ісландії.

Раніше було визначено переможця щорічного фотоконкурсу природоохоронної організації Nature Conservancy. У 2021 році перемогу здобув знімок горили в оточенні метеликів, зроблений фотографом Анупом Шахом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко