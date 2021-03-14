Нові правила стосуються й власників дійсних карток для ділових поїздок АТЕС.

Китай з 15 березня спростить в'їзд для іноземців, які вакцинувалися від COVID-19 препаратами китайського виробництва.

Читайте такожSkyUp навесні запустить рейси з Харкова та Запоріжжя до СтамбулуПро це повідомляється на сайті уповноваженого МЗС Китаю у Гонконзі.

Іноземцям та членам їх сімей, які відвідують материкову частину Китаю для відновлення роботи та виробництва, потрібно лише надати документи, необхідні до пандемії COVID-19.

Нові правила стосуються й власників дійсних карток для ділових поїздок АТЕС.

Спрощення оформлення віз застосовується лише до заявників, які отримали дві дози вакцини китайського виробництва, або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подання заяви, а також мають сертифікат про щеплення.

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Автор: Людмила Жерновська