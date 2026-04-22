Мавпи знайшли спосіб їсти шкідливі людські ласощі без розладу шлунку

Дорослі примати не переносять лактозу, тому морозиво, популярне серед туристів, викликає у тварин проблеми з травленням.

Мавпи, що живуть на Гібралтарі, знайшли спосіб їсти туристичну "шкідливу" їжу без проблем із травленням - вони ковтають ґрунт, щоб заспокоїти шлунок після солодких і солоних перекусів, які отримують або крадуть у туристів.

Як пише The Independent, дослідження Кембриджського університету, яке опубліковано у Scientific Reports, показало, що шоколадні батончики, чипси та морозиво для макак настільки ж привабливі, як і для людей. Водночас такі ласощі негативно впливають на їхню травну систему. Науковці вважають, що вживання ґрунту допомагає тваринам і надалі споживати таку їжу, оскільки створює захисний шар у кишківнику, зменшуючи подразнення від надлишку цукру та жирів.

Крім того, ґрунт може забезпечувати бактерії та мінерали, яких бракує у переробленій їжі.

Було встановлено, що тварини, які частіше контактують із туристами, їдять більше землі, та пік такої поведінки припадає на туристичний сезон. Дослідники припускають, що ця звичка передається соціально, адже різні групи мавп віддають перевагу різним типам ґрунту. Керівник дослідження, біологічний антрополог доктор Сильвен Лемуан, зазначив, що макаки, ймовірно, почали їсти землю, щоб захистити травну систему від висококалорійної їжі з низьким вмістом клітковини, яка може викликати шлункові розлади. За його словами, ґрунт діє як бар’єр у травному тракті, обмежуючи всмоктування шкідливих речовин і полегшуючи симптоми від нудоти до діареї, а також може сприяти формуванню корисної мікрофлори кишківника.

Він додав, що дорослі примати не переносять лактозу, тому молочні продукти, зокрема морозиво, популярне серед туристів, часто викликають у мавп проблеми з травленням. Їжа, яку приносять туристи, є надзвичайно калорійною та містить багато цукру, солі й молочних компонентів, що кардинально відрізняється від природного раціону макак, який складається з рослин, насіння та іноді комах.

На думку дослідників, доступ до людської їжі може запускати у макак еволюційний механізм потягу до калорійних продуктів, а поїдання ґрунту дозволяє їм і далі споживати таку їжу попри її шкоду.

Загалом у популяції гібралтарських макак, яка налічує близько 230 особин у восьми стабільних групах, зафіксували в середньому 12 випадків поїдання землі на тиждень. Під час 98 днів спостережень із літа 2022 до весни 2024 року вчені зафіксували 46 таких випадків у 44 різних тварин. У трьох випадках поїдання ґрунту відбувалося незабаром після вживання туристичної їжі – морозива, печива або хліба.

