На даний момент швейцарські залізничні компанії змушені скасовувати багато поїздів через брак персоналу.

У Швейцарії пілоти літаків, які не мають можливості літати під час пандемії коронавірусу, можуть перевчитися на машиністів поїздів.

Читайте такожВтрати авіакомпаній через пандемію можуть сягти 157 мільярдів доларів - IATA

Як повідомляє The Independent, на даний момент швейцарські залізничники і авіакомпанія Edelweiss вивчають можливість створення Програми перекваліфікації пілотів.

Виявилося, що в той час як тисячі авіарейсів зупиняються по всьому світу через обмеження на поїздки, швейцарські залізничні компанії борються з протилежною проблемою - вони змушені скасовувати багато поїздів через брак персоналу.

Так, залізничні компанії Chemins de fer fédéraux suisses (SBB/CFF) і Rhetische Bahn (RhB) повідомляють, що кожен день їм не вистачає приблизно 30 машиністів.

Зазначається, що навчання на машиніста поїзда зазвичай займає від 14 до 16 місяців.

Швейцарська профспілка Aeropers, що представляє близько 1300 пілотів, підтримала цю ідею.

Наслідки пандемії коронавірусу для туризму

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Переклад: Марина Григоренко