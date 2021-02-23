В Івано-Франківській ОДА зазначили, що тісне спілкування, недотримання маскового режиму, соціальної дистанції є причинами стрімкого поширення коронавірусного захворювання.

Через різке збільшення кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області на гірськолижному курорті «Буковель» закриють заклади громадського харчування та посилять карантинні заходи.

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Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує за щоденним добовим приростом осіб зі встановленим діагнозом коронавірусу. Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей. Зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи», - розповів голова ОДА Андрій Бойчук.

Він додав, що саме тісне спілкування, недотримання маскового режиму, соціальної дистанції є причинами стрімкого поширення коронавірусного захворювання.

Задля стримання поширення коронавірусної хвороби в ОДА визначили основні напрями роботи курорту під час карантину. Це – закриття для відвідувачів ресторанів, барів та кафе; створення на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками; дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму; широке інформування відпочиваючих про карантинні заходи.

Ситуація з коронавірусом на Прикарпатті

В Івано-Франківській області через високе зростання захворювання на COVID-19 обласна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення закрити заклади громадського харчування з 22 до 28 лютого, окрім роботи на виніс. В області з 22 лютого заборонили проводити будь-які масові заходи. Тут закриті кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади.

На Івано-Франківщині створено 16 блок-постів для запобігання поширенню COVID-19, а також розгорнути перший в Україні мобільний COVID-госпіталь.

За останню добу в області виявлено 716 випадків коронавірусної хвороби.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко назвав причиною спалаху захворюваності COVID-19 в Івано-Франківській області масовий приїзд іноземних туристів до гірськолижного курорту «Буковель».

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Автор: Світлана Макринська