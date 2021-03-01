Цифровий європейський паспорт вакцинації мають технічно підготувати протягом трьох місяців.

В Єврокомісії планують до кінця березня представити проект "цифрового зеленого паспорту" для вакцинованих від коронавірусу.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, передає DW.

Єврокомісари планують уже в найближчі кілька місяців створити "технічні передумови" для запровадження документа про проведену вакцинацію від коронавірусу. На тлі цього голова Єврокомісії наголосила на важливості солідарності в цьому питанні всіх країн-членів Євросоюзу.

"Для того, щоб цифровий зелений паспорт був успішним, нам потрібна підтримка всіх країн-членів", - наголосила фон дер Ляєн.

Згідно з досягнутими під час останнього саміту ЄС домовленостями, цифровий європейський паспорт вакцинації мають технічно підготувати протягом трьох місяців.

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В ЄС вважають, що запровадження захищеного від фальсифікацій посвідчення полягає надасть можливість вакцинованим від коронавірусу людям довести свою імунізацію. Теоретично, це можна зробити за допомогою документа з QR-кодом, який можна було б роздрукувати на папері або ж зберігати на смартфоні, подібно до залізничних квитків. Для цього національні системи 27 держав-членів ЄС мають узгодити між собою відповідні норми.

Паспорта вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені «упродовж кількох тижнів».

Створенням паспортів вакцинації займається не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Розробляються й місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати — так званого «паспорта вакцинації» — викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягає на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

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Автор: УНІАН