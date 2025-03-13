На пік цвітіння шафрану в Колочаві ще варто почекати.

На тлі загального потепління в Україні, в Закарпатській області почали цвісти перші крокуси. Помилуватися цими ніжними весняними квітами в регіон щороку приїздять тисячі туристів.

Зокрема, поодинокі квітки шафрана Гейфеля вже з'являються на території музею просто неба "Старе село" в Колочаві, розташованого в нацпарку "Синевир".

Їхніми світлинами на своїй сторінці у Facebook поділився місцевий гід Юрій Радівілов, заувашивши, що квіток ще зовсім небагато.

Відео дня

"На сьогодні тільки так, дуже ріденько...", – повідомив він вчора.

Згідно з інформацією на сторінці Радівілова, перший крокус в Колочаві з'явився п'ять днів тому.

Зауважимо, що зазвичай масове цвітіння крокусів в Українських Карпатах припадає на кінець березня, але на високогір'ї вони можуть зберігатися навіть до початку травня. Тож можна сподіватися, що за тиждень-два в Колочаві вже буде чимало крокусів (але щоб не їхати даремно, можна попередньо уточнити інформацію у адміністрації музею).

Нагадаємо, що музей просто неба "Старе село" в Колочаві є одним з найзручніших варіантів для українців помилуватися масовим цвітінням крокусів в Карпатах. Шафран Гейфеля тут росте у величезній кількості та пильно доглядається. При цьому туристам не потрібно підніматися високо в гори, а в якості бонусу вони отримують екскурсію цікавим етнографічним музеем.

Куди ще в Україні можна вирушити в подорож, щоб помилуватися весняними квітами, читайте в нашому великому матеріалі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.