Нові правила в'їзду в Ісландію для вакцинованих туристів почнуть діяти вже цього тижня.

Ісландія відкриє свої кордони для мандрівників з-за меж Європи, які були вакциновані проти COVID-19.

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Як повідомляє Iceland Review, про це 16 березня 2021 року заявила міністр юстиції Ісландії Аслауг Арна Сігурбьорнсдоттір, додавши, що зміна набуде чинності цього тижня.

Видання нагадує, що згідно з діючими правилами, кордони Ісландії закриті для всіх мандрівників за межами Шенгенської зони, Європейської економічної зони, Європейської асоціації вільної торгівлі та Євросоюзу, незалежно від їхнього статусу вакцинації. У свою чергу мандрівники з Шенгенської зони, ЄЕЗ, ЄАВТ і ЄС звільняються від карантину і тестування, якщо вони представлять сертифікат, що підтверджує антитіла або вакцинацію COVID-19. Передбачається, що те ж саме відноситься і до вакцинованих мандрівників, які прибувають з-за меж Європи.

Влада Ісландії очікує від такого рішення значний економічний ефект, оскільки таким чином відкриваються двері для туристів з США, Великобританії та Китаю - трьох найбільших туристичних ринків Ісландії за останні роки.

При цьому і головний епідеміолог Ісландії, і міністр туризму заявили про своє бажання дозволити щепленим людям в'їзд в країну, незалежно від того, звідки вони прибули.

"З точки зору профілактики захворювань не має значення, звідки людина родом, якщо у неї є сертифікат про те, що він був вакцинований", - сказала журналістам міністр туризму Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір.

"У нас просто величезна кількість залежить від відновлення нормального зв'язку із зовнішнім світом, коли дозволяють умови. Наше завдання полягає в тому, щоб шукати всі засоби, щоб відкритися, коли ми можемо, з заходами, які ми вважаємо необхідними, і ми в змозі приймати такі рішення на наших власних умовах", - додала вона, відповідаючи на запитання, чи прийме Ісландія таке рішення в односторонньому порядку, якщо Європа залишиться закритою для всіх мандрівників з третіх країн.

У свою чергу головний епідеміолог Ісландії Рольфур Гуднасон заявив: "Я думаю, що це звучить дивно - приймати сертифікати на одну і ту ж вакцинацію і одну і ту ж хворобу від мандрівників тільки з Шенгенської зони. Принаймні, з моєї точки зору, а також з епідеміологічної та патологічної точки зору, я не бачу внутрішньої різниці".

При цьому поки не уточнюються, чи всі вакцини від коронавірусу будуть дійсними для в'їзду до Ісландії, чи лише сертифіковані в ЄС.

Як різні країни світу відкриваються для туристів

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Переклад: Марина Григоренко