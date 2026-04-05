Тихий рай для мандрівників: названо 6 маловідомих міст Іспанії для ідеального відпочинку

Від середньовічних вуличок до гастрономічного раю – ці локації дозволять насолодитися справжнім іспанським колоритом без зайвого галасу та високих цін.

Іспанія залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямків, проте навіть тут можна знайти затишні куточки, про які знають лише обрані, пише Which.

Команда тревел-експертів видання виявила шість міст, які незаслужено залишаються в тіні популярних курортів.

Херес-де-ла-Фронтера

"Аромат апельсинового цвіту тут не менш солодкий, фламенко – не менш запальне, а в глибині душі Херес настільки ж історичний, як і будь-яке з цих великих міст, – але без туристичних цін", - розповідає автор.

Місто знаходиться в тіні Севільї та Гранади, проте не поступається їм за красою. Це куточок де вино тече прямо з бочок в автентичних барах.

Куенка

Це середньовічне місто на скелях вражає своїми "висячими будинками". Його внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А найкращий краєвид відкривається з мосту Сан-Пабло.

Там є все, чого ви очікуєте від чарівного іспанського містечка – готичний собор XII століття та вузькі бруковані вулиці, вздовж яких розташовані кафе на тротуарі та таверни фламенко.

Експерти радять завітати до Музея іспанського абстрактного мистецтва.

Фігерас

Місце народження Сальвадора Далі, знаходиться в годині їзди від Барселони.

Любителі піших прогулянок будуть раді дізнатися, що Фігерес розташоване біля підніжжя Піренеїв, оточений трьома національними парками, і зручно близько до середньовічного міста Жирона.

І, що важливо для літніх канікул - всього 20 хвилин їзди від пляжів Коста-Брава.

Ла-Корунья

Для тих, хто шукає прохолоди, ідеальним варіантом є північний захід країни. Експерти описують регіон як "зелену Галісію", яка нагадує Ірландію.

Місто стало популярним притулком для тих, хто тікає від спеки в центрі Іспанії, а місцеві пляжі з золотим піском є значно привабливішими за південні.

Касерес

За словами автора, якщо тут побудують аеропорт, місто одразу заполонять туристи.

"Центр майже нагадує живий музей із високими стінами та вузькими брукованими вуличками", – йдеться у матеріалі.

Експерти радять спробувати місцеву іберійську шинку або відвідати ресторан Atrio з трьома зірками Мішлен.

Логроньо

Столиця виноробного регіону Ріоха. Окрім винних турів, місто приваблює вулицею тапас Calle del Laurel та собором, у якому зберігається картина самого Мікеланджело.

Місто також є важлива зупинкою на мальовничому паломницькому шляху Сантьяго-де-Компостела.

