6 травня запрацювали виставки тюльпанів на "Співочому полі" та в "Добропарку".

Традиційно на початку травня у Києві масово квітнуть тюльпани, приваблюючи жителів та гостей столиці до фотогенічних локацій. Попри війну, цього року їх декілька.

Головна з них, та найбільш доступна – "Співоче поле" на території Печерського ландшафтного парку, де 6 травня 2022 року відкрили традиційну виставку тюльпанів. Відвідувачі парку зможуть побачити близько 500 тисяч найрізноманітніших тюльпанів, а також нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Крім того, також з 6 квітня ландшафтний парк "Добропарк" під Києвом, майже повністю знищений російськими загарбниками під час тимчасової окупації Київської області в березні 2022 року, знову відкрив двері для відвідувачів.

Також трохи тюльпанів можна побачити на Майдані незалежності в Києві – це ті самі тюльпани, які уряд Нідерландів подарував Україні 2020 року на знак підтримки та багаторічної дружби.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Києва вирішила не запроваджувати посилену комендантську година на 8-9 травня. Втім, жителів та гостей столиці закликали суворо дотримуватися комендантської години з 22:00 до 5:00, уникати масових скупчень людей та під час повітряних тривог вирушати до укриттів через високу ймовірність ворожих ракетних обістрілів.

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