Наразі в місті Києві офіційно не відкрито жодного пляжу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, в якому випадку кияни можуть безпечно відвідувати пляжі у столиці.

Про це повідомив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, якщо поруч із пляжем нема укриття, куди можна швидко дістатись, то відпочивати на ньому небезпечно.

"У місті Києві офіційно не відкрито жодного пляжу. Тому, якщо люди ідуть на пляж, потрібно подивитись, чи є поруч житловий будинок чи укриття і вони в доступності 2-3 хвилин зможуть укритися, то тоді можна йти на пляж. Якщо ні, то ми б не рекомендували цього робити", – пояснив Стоволос.

Як повідомляв УНІАН, раніше Київська міська військова адміністрація оприлюднила перелік пляжів міста та зон відпочинку біля води, які були обстежені фахівцями щодо відсутності вибухонебезпечних предметів та є безпечними для відвідування.

Водночас, 28 червня в Держпродспоживслужбі міста Києва повідомили, що на більшості пляжів столиці було виявлено невідповідність якості води за показником "Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП)". Повний перелік пляжів дивіться за посиланням.