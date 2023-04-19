19-20 квітня в Українських Карпатах буде небезпечно через ризик сходження лавин.

В горах Закарпатської та Івано-Франківської областей 19-20 квітня 2023 року зберігатиметься підвищена лавинна небезпека, спричинена відлигою, тож туристам радять утриматися від походів в Карпатах.

Зокрема, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з відлигою очікується 20 квітня на високогір'ї Iвано-Франкiвської області, йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру в Facebook.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується:

19 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області

19-20 квітня на високогір'ї Закарпатської області

Паводок в Україні у квітні 2023 року

У багатьох областях України з середини квітня 2023 року почалися весняні паводки. За даними ДСНС, через паводок підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь та порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами.

Дісталося і Києву, де рівень води у Дніпрі піднявся настільки, що затопило не лише околиці міста, а й набережні в житлових Масивах. Пік паводку у столиці очікують 22 квітня.

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