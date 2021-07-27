Рейс Київ-Батумі авіакомпанії Yanair не зумів з першого разу приземлитися в пункті призначення.

В грузинському Тбілісі через погодні умови сталася вимушена посадка літака української авіакомпанії.

Про це повідомляє "Грузія Online".

НП сталася з авіарейсом Київ – Батумі, який виконував авіаперевізник Yanair. Сісти в пункті призначення літак не зумів через проливний дощ і туман над Батумі.

В результаті пасажири провели кілька годин в аеропорту Тбілісі — після того, як туман розсіявся, літак вилетів у напрямку пункту призначення.

Це вже не перший негаразд на цьому напрямку за останній час — місяць тому авіалайнер компанії SkyUp, що виконував рейс Київ — Батумі, повернувся до київського аеропорту "Бориспіль" через нештатну ситуацію на борту.

Крім того, сьогодні сталася невелика затримка авіарейсу Львів – Батумі. У Батумському аеропорту стверджують, що це відбулося не з вини грузинської сторони.

А в травні в міжнародному аеропорту "Одеса" здійснив аварійну посадку літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Київ — Стамбул.

Автор: Станислав Кожемякин