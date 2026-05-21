Названо 8 країн світу, які не хочуть бачити туристів цього літа

З року в рік туристи обирають для відпочинку одні й ті самі напрямки. І деякі з них вже настільки втомилися від напливу відпочивальників, що починають відкрито про це заявляти. Наприклад, влада Таїланду вирішила скоротити термін безвізового перебування для туристів з 60 до 30 днів.

Однак не тільки Таїланд вживає заходів щодо оптимізації туристичних потоків. По всьому світу популярні напрямки за допомогою різкого підвищення цін, нав'язливого збору даних і жорстких правил в'їзду дають чітко зрозуміти: їм потрібні тільки багаті туристи. Вони активно намагаються зробити поїздки недоступними для звичайних мандрівників середнього класу, щоб створити місця відпочинку виключно для одного відсотка "обраних", пише Travel Off Path.

"Але ця стратегія обмеження доступу вже має зворотний ефект. 99% мандрівників, що складають середній клас, – це ті, хто підтримує роботу місцевих ресторанів та економіку в міжсезоння. Зачиняючи перед ними двері, ці країни спричиняють масштабні фінансові наслідки, і ми вже бачимо, як різко падає кількість їхніх відвідувачів", – зазначають автори матеріалу.

Вони пояснюють, що більш бюджетні туристи воліють витрачати свої важко зароблені гроші там, де вони дійсно відчувають себе бажаними гостями.

При цьому експерти видання назвали вісім країн, куди не варто їхати цього літа, оскільки там не дуже раді туристам, а також запропонували гідну їм заміну.

1. Таїланд

Ця популярна країна Азії днями не тільки оголосила про скорочення 60-денного безвізу для громадян 93 країн до 30 днів, але й вирішила ввести обов'язковий в'їзний збір у розмірі 300 бат (близько 407 гривень) просто за вихід із літака. Влада Таїланду активно шукає лазівки, щоб відсіяти бюджетних мандрівників і змусити їх перейти до розкішного туризму з високими витратами. Але це вже має зворотний ефект: на початку 2026 року кількість іноземних туристів у Таїланді скоротилася більш ніж на 7%, і уряд готується до стійкого спаду.

Альтернатива – Малайзія. Там, як і раніше, діє простий 90-денний безвізовий режим для більшості західних країн, а її столиця Куала-Лумпур активно розвивається і хоче бачити більше туристів.

2. Іспанія

Ця популярна країна Європи не просто підвищує податки, а й вимагає від туристів надання величезної кількості особистих даних, включаючи дані кредитних карток та інформацію про родинні зв’язки. І це вже не кажучи про масові антитуристичні протести по всій країні.

Альтернатива – Чорногорія. Тут на туристів чекає те саме приголомшливе середземноморське узбережжя та багата історія, але без поліцейських баз даних, що порушують конфіденційність, та з економікою, яка дійсно цінує гроші відпочивальників.

3. Італія

По всій Італії вводиться плата просто за перебування в популярних громадських місцях. Наприклад, у Венеції одноденні туристи повинні платити за вхід до міста, а в Римі потрібно заплатити, щоб просто подивитися на фонтан Треві. Мери міст по всій країні вводять штрафи за все, від сидіння на історичних сходах до поїдання сендвіча на вулиці, перетворивши історичні міста на тематичні парки, де постійно відчуваєш себе за крок від великого штрафу.

Альтернатива – Хорватія. Адріатичне узбережжя пропонує глибоку європейську історичну атмосферу та стародавні міста, оточені стінами, без постійного контролю з боку місцевої влади.

4. Сполучені Штати Америки

З приходом до влади адміністрації Дональда Трампа в США було зроблено безліч суперечливих кроків, які чітко дають зрозуміти іноземним туристам, що їм не раді – від більш суворих перевірок на кордоні та обов'язкової застави у розмірі 15 тисяч доларів для туристів з деяких країн до вищих цін на квитки за відвідування національних парків.

Альтернатива – Панама. Це великий економічний центр з першокласною інфраструктурою та сприятливим для англомовних туристів діловим середовищем.

5. Нідерланди

В останні роки Амстердам цілком серйозно проводив глобальні рекламні кампанії, закликаючи туристів триматися подалі. При цьому в столиці Нідерландів діють найвищі туристичні податки – до приголомшливих 21% від вартості проживання.

Альтернатива – Данія. Тоді як Амстердам відлякує людей, Копенгаген запустив CopenPay, винагороджуючи мандрівників безкоштовним харчуванням та входом до музеїв за хорошу поведінку, наприклад, їзду на велосипеді.

6. Японія

Країна висхідного сонця переживає серйозний надлишок туризму і реагує на це агресивним впливом на гаманці мандрівників – від високих податків до обмежень доступу до популярних пам'яток, наприклад, на гору Фудзі.

Альтернатива – Південна Корея. Вона пропонує настільки ж захоплююче поєднання надсучасних міст і стародавніх храмів без захмарних туристичних податків і закритих воріт.

7. Ісландія

Ця мальовнича країна зі слабким громадським транспортом (там взагалі немає поїздів) у 2026 році ввела непосильні збори за користування дорогами. Тепер орендований автомобіль відстежує кожен кілометр, пройдений туристами, і наприкінці подорожі останні отримують величезні рахунки.

Альтернатива – Норвегія. Ця скандинавська країна пропонує фіорди світового класу та неймовірну природну красу з глибокою повагою до доступу громадськості до природи.

8. Канада

Країна-сусідка США активно обмежує доступ до свого кордону через бюрократичну втому. І хоча американці, як і раніше, користуються безперешкодним безвізовим перетином північного кордону, канадський уряд збудував величезну цифрову стіну для решти світу. Не так давно влада Канади раптово відновила обов'язкові гостьові візи для громадян Мексики, миттєво зачинивши двері перед одним із своїх головних партнерів у сфері туризму. Насправді ж вони відмовляють величезній кількості справжніх туристів через незначні технічні проблеми з документами, фактично використовуючи програмне забезпечення для того, щоб не пускати людей ззовні.

Альтернатива – Аргентина. Якщо ви хочете побачити гори світового класу, неосяжні простори природи та льодовики, Патагонія запропонує вам саме те, що пропонує Канада, але без бюрократичних складнощів із візами.

Де у світі ще не раді туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти видавництва про подорожі Fodor's представили No List 2026, до якого увійшли локації по всьому світу, що вже не витримують напливу туристів.

Тим часом влада іспанської Барселони оголосила справжню війну круїзним пасажирам, поставивши собі за мету повністю позбутися їх у найближчі роки.

