У зимовий період польоти авіакомпаній групи були зосереджені лише з аеропорту Бориспіль.

Авіакомпанії Lufthansa Group збільшать число вильотів з аеропортів України в більш ніж три рази - з 15 щотижневих рейсів в зимовому сезоні до 55 перельотів на тиждень цього літа.

Читайте такожУ Європі запустили новий лоукостер для польотів до АмерикиПро це йдеться в огляді нового розкладу, який є в розпорядженні avianews.com.

"Це відбудеться як шляхом нарощування частот на вже працюючих лініях, так і завдяки збільшенню числа маршрутів з трьох до відразу семи", - йдеться в повідомленні.

У зимовий період польоти авіакомпаній групи були зосереджені тільки з аеропорту Бориспіль. Lufthansa літала до Франкфурта, Austrian Airlines - до Відня, SWISS - до Цюріха.

З 15 березня Lufthansa відновила рейси Київ-Мюнхен, а з 30 Квітня полетить з Франкфурта до Львова. Новий напрямок замінить раніше існуючий маршрут авіаперевізника Мюнхен-Львів.

Austrian Airlines 22 березня повернеться на лінію Відень-Львів, а з 29 березня відновить польоти з Відня до Одеси.

Частота польотів у літній навігації 2021 року

Київ-Франкфурт: 14 рейсів на тиждень (Lufthansa)

Київ-Мюнхен: 12 рейсів на тиждень (Lufthansa, відновлення з 15 березня)

Київ-Цюріх: 6 рейсів на тиждень (SWISS)

Київ-Відень: 7 рейсів на тиждень (Austrian Airlines)

Одеса-Відень: 5 рейсів на тиждень (Austrian Airlines, відновлення з 29 березня)

Львів-Відень: 5 рейсів на тиждень (Austrian Airlines, відновлення з 22 березня)

Львів-Франкфурт: 6 рейсів на тиждень (Lufthansa, відкриття з 30 Квітня)

"Lufthansa Group вірить у швидке відновлення українського ринку. Попит на перельоти є в обох напрямках", - прокоментував ситуацію гендиректор Lufthansa Group з продажу в Україні та інших країнах Рене Коінзак.

Він додав, що авіакомпанії особливо бачать бажання мандрівників з інших континентів прилетіти в одне з трьох міст України через хаби Lufthansa Group.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН