У МЗС зазначили, що наразі у них є поодинокі звернення, пов'язані з відселенням із готелів, у яких через пожежі відсутні світло або вода.

Евакуація українських туристів з Туреччини через масштабні лісові пожежі, що охопили курортні регіони, на цей час не планується.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, пише РБК-Україна.

У МЗС зазначили, що наразі у них є поодинокі звернення, пов'язані з відселенням із готелів, у яких через пожежі відсутні світло або вода.

"Консул в Анталії сказав, що є поодинокі звернення щодо можливого відселення з готелів, але тільки тих, наприклад, де через пожежі відсутнє світло або водопостачання. Це не те, що горить готель. Але масових звернень поки немає. Поки мова не йде про евакуацію українців", - зазначили в МЗС.

У відомстві також додали, що розглянуть питання евакуації, якщо отримуватимуть масові звернення від громадян.

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Станом на зараз постраждалих серед українських туристів немає.

Пожежі в Туреччині: що відомо

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі поблизу популярних серед українців курортів, зокрема - в Бодрумі, Мармарисі, Анталії і Сіде. Також пожежа дісталася міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У Мармарисі полум'я розгорілося в безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

На цей час стихія забрала життя трьох людей, ще 122 постраждали. Причини виникнення пожеж поки не відомі. Допускається, що це могло статися через спекотну погоду - температура повітря в районі Анталії та Сіде зараз сягає 40 градусів.

Автор: Олександр Топчій