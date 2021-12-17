При цьому ще у 2019-му острів відвідали 6,2 мільйона міжнародних мандрівників.

Через суворі заходи прикордонного контролю і закриття аеропорту на індонезійському остові Балі у 2021 році побували тільки 45 іноземних туристів.

Про це свідчать дані Центрального статистичного бюро Балі, зібрані з січня по жовтень, пише CNN. При цьому у 2019-му острів відвідали 6,2 мільйона міжнародних мандрівників, а у 2020-му - 1,05 мільйона.

"Це найменша кількість іноземних туристів, яку ми коли-небудь реєстрували", - розповів глава відділу туризму провінції Балі Ньоман Геде Гунадіка.

Оскільки Міжнародний аеропорт у Денпасарі майже весь рік закрито для рейсів з-за кордону, практично всі іноземні туристи потрапляють на острів на приватних яхтах. І хоча обмеження в аеропорту офіційно зняли 14 жовтня, досі в нього і з нього виконувалися лише внутрішні рейси - в основному зі столиці Індонезії, Джакарти.

Читайте такожІндонезія відправить тисячі держслужбовців на віддалену роботу на БаліКоронавірусна політика на Балі щодо іноземних відвідувачів визначається центральним урядом Джакарти, а не місцевою владою острова. Щоб потрапити на Балі, іноземні туристи мають дотримуватися суворих правил в'їзду.

Їм необхідно отримати бізнес-візу вартістю 300 доларів США (зараз туристичні візи не видаються), пройти кілька ПЛР-тестів і придбати спеціальну медичну страховку.

Крім того, вартість авіаквитків вища, ніж зазвичай, через відсутність прямих рейсів, а туристи незадоволені необхідністю проходити 10-денний карантин навіть для вакцинованих.

Туристичну галузь острова тепер підтримують внутрішні туристи. Так, заповнюваність готелів на Балі зараз становить близько 35%, а у вихідні острів відвідують близько 13 000 місцевих мандрівників. Однак такої кількість недостатньо для порятунку сезону-2021.

Як повідомляв УНІАН, індонезійський курорт Балі з 14 жовтня відкрився для вакцинованих туристів з 19 країн, а для внутрішнього туризму відкрився ще кількома місяцями до того. При цьому України у списку дозволених країн не виявилося.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова